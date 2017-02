Actrice Selma Blair blijft janken na rotdag

LOS ANGELES - Het zit Selma Blair niet mee. De 44-jarige actrice kreeg vrijdag de ene na de andere tegenslag voor haar kiezen en is daarom ruim een dag later nog van slag.

Door ANP - 5-2-2017, 13:51 (Update 5-2-2017, 13:51)

Selma’s reeks onfortuinlijke gebeurtenissen begon bij een benzinepomp. De Cruel Intentions-actrice reed weg voordat ze het vulpistool terug op zijn plaats had gehangen. “En ik werd beschimpt voor het dragen van bont, maar dat was raar want ik droeg teddybont. En toen heb ik de kapotte benzinepomp betaald, dus was ik ruim vijfhonderd dollar kwijt aan benzine”, somde Selma op bij haar Instagramvideo.

De rampdag van de actrice, die zich ergerde aan haar verstrooidheid, werd echter nog erger. “Ik barstte na het bestellen in tranen uit tegenover een barista. Iedereen voelde zich ongemakkelijk. Ik ben nog steeds aan het huilen.”

Eenmaal thuis werd het niet veel beter voor Selma. “Ik heb geen hondenvoer meer. En de excedrin (een medicijn tegen migraine, red) is op.” De actrice smeekte haar volgers om opbeurende berichten. “Kan iemand me alsjeblieft vertellen dat het allemaal overwaait?”