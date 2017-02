Metallica zegt show af om zieke Hetfield

ANP Metallica zegt show af om zieke Hetfield

KOPENHAGEN - Het optreden van Metallica in de Deense hoofdstad Kopenhagen gaat zondag niet door. Frontman James Hetfield is ziek en mag van zijn dokter absoluut niet zingen, meldt de heavy metalband op Facebook.

Door ANP - 5-2-2017, 10:29 (Update 5-2-2017, 10:29)

''Met grote teleurstelling moeten we met jullie delen dat gedurende zaterdag James' gezondheid, en dan met name zijn stem, helaas niet is verbeterd. Hij heeft strikte orders van zijn dokter gekregen om geen noot te zingen. Dus jammer genoeg moeten we onze show in de Royal Arena uitstellen tot 2 september'', aldus de band.

In de verklaring refereert Metallica aan het optreden van vrijdagavond in Kopenhagen. Hetfield voelde zich toen al niet goed, maar zette door. ''Voor degenen die er gisteren bij waren, we waarderen dat jullie ons aangemoedigd hebben om door te gaan. Dat betekent heel veel voor ons! We vonden het erg vervelend dat we niet in staat waren om jullie de maximale Metallica-ervaring te geven. Het was een van de meest uitdagende shows die we ooit hebben gedaan. Maar jullie liefde en steun hebben ons erdoorheen gesleept'', zei de band hierover.

Mensen met kaartjes kunnen ook op 7 of 9 februari naar een show van Metallica in Kopenhagen. Fans die niet kunnen op die data of in september krijgen hun geld terug.