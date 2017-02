Ozzy houdt het droog tijdens laatste optreden

BIRMINGHAM - Geen tranen zaterdagavond tijdens het allerlaatste optreden van Black Sabbath in het Britse Birmingham. Althans niet bij frontman Ozzy Osbourne, die vooraf had verwacht emotioneel te worden.

5-2-2017

De twee uur durende show zat volgens de BBC vol nostalgie. De heavy metal-veteranen speelden vijftien nummers, waarvan slechts één uitgebracht na 1972. De 68-jarige Ozzy bedankte de fans voor bijna vijftig jaar steun. Na het laatste nummer Paranoid, dat live te volgen was via Facebook, ging er vuurwerk af en maakten de bandleden voor een laatste keer een buiging. ''Dank jullie wel. Goede nacht, heel erg bedankt!'', riep Osbourne terwijl hij het podium af liep.

Fans kwamen van heinde en ver voor de laatste show. Zo waren er zelfs mensen uit Australië en Honduras. In tegenstelling tot Ozzy hielden veel fans het niet droog. ''Mensen achter mij huilden tranen met tuiten. Ze waren er helemaal kapot van dat dit de laatste show was'', aldus een concertganger. Een ander zei: ''Dit is de tiende keer dat ik ze zie. Het voelt alsof het uit is met mijn vriendin waarmee ik jaren een relatie had.''

Begin

In 1968 werd de band, die volgens velen de uitvinder is van heavy metal, opgericht door gitarist Tommi Iommi en basgitarist Geezer Butler. Via een krantenadvertentie werd zanger Osbourne gevonden. In de jaren zeventig scoorde de Britse band hits als Paranoid en Iron Man. In 1979 werd Ozzy ontslagen vanwege overmatig drank- en drugsgebruik. In 1997 keerde hij terug. Sindsdien is de samenstelling niet meer veranderd.

Black Sabbaths The End Tour begon vorig jaar januari in de Verenigde Staten. Daarna gaven de mannen 81 show over de hele wereld, om te eindigen in hun thuisstad Birmingham.