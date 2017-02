Jett Rebel geeft zijn grootste show ooit

ROTTERDAM - Jett Rebel gaf zaterdagavond in het Rotterdamse Ahoy zijn grootste show ooit. De 26-jarige artiest trakteerde 7.500 fans op een drie uur durend optreden. Niet eerder trad hij op voor zoveel bezoekers tijdens een solo-show.

Door ANP - 4-2-2017, 22:44 (Update 4-2-2017, 23:04)

Jelte Tuinstra, zoals de echte naam van zanger luidt, had vooraf het doel om er een onvergetelijke avond van te maken. "Ik wil het podium aflopen met het gevoel dat de Ahoy-show het beste was dat ik ooit gedaan heb", vertelde hij vrijdag aan Metro.

Het publiek in Ahoy werd verrast toen Jett tijdens het verwisselen van kleding zijn snor afschoor. "Next level omkleden tussen de liedjes bij Jett Rebel: de truckerssnor is ineens weg", laat concertbezoeker Bram de Wijs weten via Twitter. Ook verscheen de artiest tussendoor met een felgekleurde pruik op zijn hoofd.

Jett Rebel presenteerde half januari met Super Pop zijn derde album in een jaar tijd. Op het album staan dertien nieuwe nummers. "Ik maak veel muziek, dat krijg je wanneer je een thuisstudio hebt. Ik heb thuis nóg een paar complete albums liggen", liet Jett aan Metro weten.