Pony laat droom Nicolette Kluijver uitkomen

ANP Pony laat droom Nicolette Kluijver uitkomen

OUDERKERK - Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt hebben hun dierenverzameling uitgebreid. Sinds kort loopt er een pony door de tuin van hun boerderij in Ouderkerk aan de Amstel. Daarmee ging voor de presentatrice een grote droom in vervulling.

Door ANP - 4-2-2017, 13:27 (Update 4-2-2017, 13:27)

“Mijn meisjesdroom is uitgekomen”, schreef Nicolette zaterdag op Instagram. “Er loopt een pony in de tuin. Dit is Mickey… een 17-jarige Shetlander die bij ons echt oud mag worden! Mijn kinderen zijn zo blij!”

Mickey moest meteen aan de bak. Niet alleen Nicolettes kinderen stonden te popelen om een ritje te maken, ook de dochters van presentator Dennis Weening wilden een rondje rijden. “Bij tante Nicolette Kluijver is niks te gek en kun je lekker pony rijden in de tuin”, schreef Dennis op Instagram. “Charlie heeft er ook zin in.”