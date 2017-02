Zwangere Tori Spelling haalt varken in huis

ANP Zwangere Tori Spelling haalt varken in huis

LOS ANGELES - Tori Spelling heeft een nieuw huisdier. Op haar blog laat de voormalig Beverly Hills, 90210-actrice haar lezers kennismaken met haar minivarken genaamd Nutmeg.

Door ANP - 4-2-2017, 10:22 (Update 4-2-2017, 10:22)

''Ontmoet ons nieuwste familielid'', schrijft Tori. ''Toen ik in oktober een e-mail kreeg waarin stond dat Nutmeg was geboren en binnen een paar maanden naar ons gezin zou komen, krijste ik letterlijk van blijdschap. Het is misschien geen hele goede timing aangezien ik bijna moet bevallen, maar alle baby's zijn een zegen. Wanneer ze ook in je leven verschijnen.''

Nutmeg sluit zich aan bij een huis vol dieren. De familie Spelling heeft onder meer honden, een geit, een baardagaam, een haarloze cavia en een paar kippen.

Volgende maand verwelkomt Spelling waarschijnlijk nog een baby. Ze is namelijk hoogzwanger. Samen met haar man Dean McDermott verwacht ze hun vijfde kind. Ze zijn al de trotse ouders van Liam (9), Stella (8), Hattie (5) en Finn van 4 jaar oud.