ANP Rob Kamphues noemt zich nog geen schrijver

ROTTERDAM - Rob Kamphues velt nog geen oordeel over zijn schrijfkunsten. De presentator wil drie romans op zijn naam hebben voordat hij beslist of hij ‘écht een schrijver’ is. Dat vertelt Rob in een interview met het AD.

Door ANP - 4-2-2017, 10:21 (Update 4-2-2017, 10:21)

Voor die drie boeken heeft de 56-jarige Rob zichzelf ook een deadline gegeven. “Voor mijn 65ste wil ik drie romans geschreven hebben.”

De eerste, Hoor je me, is net klaar. Inspiratie voor het verhaal over een wetenschapper die in coma raakt deed Rob vijf jaar geleden op toen hij een klein krantenartikeltje las. Aan de tweede roman wordt al gewerkt. “Dat gaat over een maatschappelijk thema. Ik wil niet twee jaar lang mezelf in een kerker opgesloten hebben om met een boek te komen dat alleen mijn vrienden aangaat.”

Olijke kop

Hoewel hij zich nog geen schrijver wil noemen, schrijft Rob al jaren. Hoor je me is niet zijn eerste boek, Naar de haaien en Inhaalrace staan al op zijn bibliografie. “Maar die gingen over mijn eigen leven. Over mijn werk bij televisie en wat ik privé allemaal heb meegemaakt.”

Als auteur hoopt Rob straks in één adem genoemd te worden met Herman Koch. “Het is geen Grunberg of Van Dis wat ik doe”, zegt de presentator, die denkt dat zijn ‘olijke kop’ hem mogelijk in de weg zit als schrijver. “Ik hoop dat ik in de hoek terecht kom van Herman Koch. Dat ze eerst De greppel lezen en dan mijn boek pakken.”