ANP Ozzy Osbourne verwacht tranen bij afscheid

BIRMINGHAM - Het zijn emotionele tijden voor Ozzy Osbourne, die zich met Black Sabbath voorbereid op de allerlaatste optredens. De Britse band, volgens velen de uitvinders van de heavy metal, sluit komende week de afscheidstoernee af in thuisstad Birmingham.

Door ANP - 3-2-2017, 21:46 (Update 3-2-2017, 21:46)

“Mijn emoties gaan alle kanten op”, zegt Osbourne tegen de BBC tijdens de repetities in de Genting Arena. “Sinds ik hier ben, ben ik gelukkig en emotioneel. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat.”

In 1968 werd de band opgericht door gitarist Tommi Iommi en basgitarist Geezer Butler. Via een krantenadvertentie werd zanger Osbourne gevonden. Na Polka Tulk en Earth werd Black Sabbath als naam gekozen voor de groep, die in de jaren zeventig hits scoorde als Paranoid en Iron Man. In 1979 werd Ozzy ontslagen vanwege overmatig drank- en drugsgebruik. In 1997 keerde hij terug. Sindsdien is de samenstelling niet meer veranderd.

Op zaterdag 4 februari, als Osbourne en zijn bandleden voor de allerlaatste keer als Black Sabbath op het podium staan, verwacht Ozzy het niet droog te houden.