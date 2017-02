Emilia Clarke belooft spetterende GoT-finale

LOS ANGELES - Seizoen zeven van Game of Thrones belooft net als de afgelopen reeks overweldigend te eindigen. Dat suggereert althans hoofdrolspeelster Emilia Clarke.

Door ANP - 3-2-2017, 21:21 (Update 3-2-2017, 21:21)

De Britse actrice kondigde vrijdag aan dat de opnames er bijna op zitten. Er ligt nog slechts één opnamedag in het verschiet, zo schreef ze op Instagram. "Ik geloof dat dit echt een 'mindblower' wordt", aldus Clarke, Daenerys Targaryen in de serie. In een bijgevoegd filmpje suggereert ze bovendien dat ze zelf een grote rol speelt in de finale door R. Kelly's klassieker I Believe I Can Fly te playbacken. Dat zou een hint kunnen zijn naar Daenerys' draken.

Het zevende en voorlaatste seizoen is naar verwachting komende zomer te zien op HBO.