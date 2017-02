La La Land scoort ook in hitlijsten

ANP La La Land scoort ook in hitlijsten

LONDEN - De musicalfilm La La Land scoort niet alleen op filmgala's en in de bioscopen. De soundtrack met alle liedjes is ook razend populair. In Groot-Brittannië staat het album sinds deze week zelfs op nummer 1, meldt The Official Charts, de organisatie achter de Britse hitlijsten.

Door ANP - 3-2-2017, 20:36 (Update 3-2-2017, 20:36)

Filmsoundtracks schoppen het zelden tot de bovenste plek in de hitlijsten. De laatste keer dat dat in de Britse charts gebeurde was in 2013 met Les Misérables. Ook in diverse andere landen heeft de soundtrack van La La Land de weg naar de top 10 gevonden. In Nederland stijgt de plaat deze week naar plaats veertien.

Op de soundtrack staan onder meer de nummers City of Stars en Audition (The Fools Who Dream) gezongen door hoofdrolspelers Emma Stone en Ryan Gosling. Beide nummers zijn in de race voor een Oscar in de categorie best original song.