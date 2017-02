Play Button voor vlogger Dylan Haegens

AMSTERDAM - De populaire Nederlandse vlogger Dylan Haegens heeft vrijdag een YouTube Golden Play Button gekregen, een onderscheiding voor YouTubers met meer dan een miljoen abonnees.

Door ANP - 3-2-2017, 20:02 (Update 3-2-2017, 20:02)

De 24-jarige Haegens uploadde in 2010 zijn eerste video op de internetsite en is inmiddels een idool voor vele tieners die hem op de voet volgen. De Limburger is de derde Nederlandse YouTuber met meer dan een miljoen abonnees. Enzo Knol en de mannen achter StukTV gingen hem voor.