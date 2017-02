Mariah Carey sport op hoge hakken

LOS ANGELES - Mariah Carey heeft het internet vrijdag met een opvallende reeks foto's en korte filmpjes verrijkt. Op de beelden is te zien hoe de zangeres aan het 'sporten' is in netkousen en op bijzonder hoge hakken.

Door ANP - 3-2-2017, 19:35 (Update 3-2-2017, 19:35)

Carey bezocht de sportzaal van personal trainer Gunnar Peterson, bij wie de sterren de deur geregeld platlopen. Te zien is hoe de diva een klein 'sprintje' trekt, aan de gewichten hangt en een trapje beklimt. Dat alles deed ze in haar opvallende sportoutfit. Zo houdt ze ook haar boezem niet verborgen en heeft ze niet de moeite genomen haar juwelen af te doen.

Overigens bracht Carey vrijdag haar fans op muzikaal gebied ook in vervoering. Voor het eerst in twee jaar tijd bracht ze een nieuwe single uit: I Don't, een samenwerking met rapper YG.