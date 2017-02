Ed Sheeran verkoopt weer meeste singles

AMSTELVEEN - Ed Sheeran blijft de Single Top 100 domineren. De singer-songwriter bezet de hoogste positie met zijn hit Shape of You en staat met Castle On The Hill op plaats vier. Beide nummer brengt hij in april live ten gehore tijdens zijn concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Door ANP - 3-2-2017, 15:53 (Update 3-2-2017, 15:53)

In de top 3 is niets veranderd. Ronnie Flex heeft met Frenna voor de vierde week op rij het nakijken op plaats twee, terwijl Clean Bandit opnieuw de derde plaats bezet.

Martin Garrix scoort ondertussen zijn derde top 5-hit met Scared To Be Lonely, zijn samenwerking met Dua Lipa. Het is de opvolger van In The Name Of Love, die Garrix vorig jaar maakte met Bebe Rexha. Die plaat reikte tot de vierde plaats.

Singles Top 10 week 5

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Singles Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Ed Sheeran - Shape Of You

2. (2) Ronnie Flex feat. Frenna - Energie

3. (3) Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

4. (6) Ed Sheeran - Castle On The Hill

5. (-) Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

6. (4) James Arthur - Say You Won’t Let Go

7. (7) The Chainsmokers - Paris

8. (5) Starley - Call On Me (Ryan Riback remix)

9. (8) Broederliefde/Emms - Het is een feit

10. (10) Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever