Concert John Mayer in 20 minuten uitverkocht

ANP Concert John Mayer in 20 minuten uitverkocht

DELFT - Het concert dat John Mayer in mei geeft in de Ziggo Dome in Amsterdam was vrijdagochtend binnen twintig minuten uitverkocht. Dit meldt concertorganisator Mojo.

Door ANP - 3-2-2017, 10:52 (Update 3-2-2017, 10:52)

De Amerikaanse zanger en gitarist staat woensdag 3 mei in de Ziggo Dome. Hij doet Nederland aan tijdens zijn wereldtournee The Search For Everything World Tour die hij maandag aankondigde. De tournee, zijn eerste sinds 2014, begint vrijdag 31 maart in New York en eindigt op vrijdag 12 mei in de O2 in Londen.

Dit voorjaar verschijnt Johns zevende studioalbum The Search For Everything. In plaats van alle nummers in één keer uit te brengen, deelt de singer-songwriter zijn nieuwe materiaal in delen. Twee weken geleden verschenen de nummers Moving On And Getting Over, You’re Gonna Life Forever In Me en Changing. Love On The Weekend verscheen al in november.