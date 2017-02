'Kim Kardashian sprak tien uur over overval'

NEW YORK - Kim Kardashian is voor de tweede dag op rij gehoord door de Franse onderzoeksrechter over de gewelddadige overval van begin oktober. Volgens E! News sprak Kim donderdag bijna de hele dag over de traumatische gebeurtenis. De realityster zou ongeveer tien uur hebben gesproken met de rechter die speciaal voor de gelegenheid naar New York was overgevlogen.

De 36-jarige Kardashian werd begin oktober vorig jaar beroofd in een appartement in Parijs. Vijf mannen gekleed in politie-uniformen overvielen de woning, bonden haar vast en maakten juwelen ter waarde van 9 miljoen euro buit.

Na maandenlang onderzoek werden in januari zeventien verdachten gearresteerd, van wie er inmiddels zes medio januari zijn voorgeleid. Er zijn nog vier andere verdachten.

Van de buit is nog niets teruggevonden.