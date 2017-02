Puff Daddy opnieuw geopereerd aan knie

ANP Puff Daddy opnieuw geopereerd aan knie

NEW YORK - Puff Daddy ligt in het ziekenhuis na een knieoperatie. De 47-jarige rapper deelde een aantal ziekenhuisfoto’s op zijn Instagram-pagina. “Heb net mijn laatste knieoperatie gehad. Ze zeggen dat ik nooit meer kan rennen. Ik zeg dat de duivel een leugenaar is”, schrijft de strijdvaardige Amerikaan bij een van de foto’s.

Door ANP - 3-2-2017, 7:40 (Update 3-2-2017, 7:47)

Het is alweer de vierde operatie in anderhalf jaar tijd voor Sean Combs, zoals Puff Daddy in het echt heet. Na een valpartij op het podium in 2015 moest hij voor het eerst onder het mes. Bij de val beschadigde Sean zijn knie. Een jaar later volgde in mei een tweede knieoperatie. Een paar maanden later moest hij zijn Bad Boy Reunion Tour uitstellen vanwege een schouderoperatie.

Puff Daddy kreeg in het ziekenhuis onder meer bezoek van zijn vijf kinderen en collega-rapper French Montana.