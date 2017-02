Faillissement 50 Cent afgewend

HARTFORD - Rapper 50 Cent heeft zijn faillissement weten te voorkomen. Een federale rechter in Hartford, Connecticut verklaarde de Get Rich Or Die Tryin-rapper weer financieel gezond nadat hij een betaling had gedaan van 23 miljoen dollar (21 miljoen euro).

Door ANP - 3-2-2017, 3:59 (Update 3-2-2017, 3:59)

50 Cent, wiens echte naam Curtis Jackson III is, vroeg in 2015 uitstel van betaling aan. Hij gaf destijds aan 36 miljoen dollar aan schulden te hebben en iets minder dan 20 miljoen dollar aan bezittingen. De rechter gaf de rapper in juli 2015 maximaal vier jaar de tijd om zijn financiële situatie op orde te brengen. Wel moest hij een aantal van zijn schulden afbetalen en had de rechter kritiek op zijn foto's op sociale media waar de rapper te zien was met stapels geld terwijl hij claimde blut te zijn.

De advocaten van Fifty bevestigden donderdag aan de rechtbank dat de rapper netjes heeft betaald, zo weet Page Six. Ruim 8 miljoen dollar betaalde de rapper uit zijn eigen zak en hij gebruikte 13,6 miljoen dollar van een schadevergoeding die hij kreeg uit een rechtszaak tegen zijn voormalige advocaten.