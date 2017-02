George Clooney krijgt Franse ereprijs

ANP George Clooney krijgt Franse ereprijs

PARIJS - George Clooney wordt tijdens de komende uitreiking van de Césars geëerd met een oeuvreprijs. Dat heeft de Académie des Arts et Techniques du Cinéma, de organisatie achter de prestigieuze Franse filmprijzen donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 2-2-2017, 21:22 (Update 2-2-2017, 21:22)

De academie roemt Clooneys talent, niet alleen als acteur maar ook als regisseur, scriptschrijver en producer. De 55-jarige Amerikaan is volgens de organisatie 'een van de meest charismatische acteurs van zijn generatie'. "Zijn charme, humor en persoonlijkheid vormen de basis voor een eeuwigdurende bewondering."

De César is de Franse equivalent van de Amerikaanse Oscar. Eerdere acteurs die een oeuvreprijs op mochten halen waren onder meer Michael Douglas, Sean Penn, Kate Winslet en Quentin Tarantino.

De filmprijzen worden op 24 februari in Parijs uitgereikt. Paul Verhoevens film Elle is een van de grote favorieten. De thriller is elf keer genomineerd voor onder meer beste film en beste regie. Ook de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit maakt kans op een César. Zijn film The Red Turtle is genomineerd in de categorie beste animatie.