Matthew McConaughey: geef Trump een kans

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Matthew McConaughey vindt het tijd dat Hollywood zich neerlegt bij de verkiezingsuitslag en president Trump een eerlijke kans geeft. Dat meldt Entertainment Weekly.

Door ANP - 2-2-2017, 6:50 (Update 2-2-2017, 6:50)

"Trump is nu onze president. Het is tijd dat we dat accepteren als een feit, het omarmen en ons constructief naar hem opstellen", aldus de Oscarwinnaar. "En al ben je het nog zo met hem oneens om wat hij vindt of doet, het is tijd om te bedenken hoe je een constructieve bijdrage kan leveren want hij is onze president. Voor tenminste vier jaar", vervolgt McConaughey.

Veel Hollywoodsterren hebben zich bijzonder kritisch uitgesproken tegen het beleid van Donald Trump. Met name het inreisverbod voor inwoners uit zeven moslimlanden en zijn uitspraken over vrouwen kreeg felle kritiek van sterren zoals Meryl Streep en Scarlett Johannson. Andere beroemdheden zoals filmregisseur Michael Moore en acteur Mark Ruffalo demonstreerden tegen het inreisverbod en riepen mensen op in verzet te komen tegen Trump.