ANP 'Melania Trump eind dit jaar naar Witte Huis'

WASHINGTON - Melania en haar zoon Barron Trump verhuizen eind dit jaar wel degelijk naar het Witte Huis. Bronnen binnen de Amerikaanse regering verwijzen berichtgeving dat de First Lady in de Trump Tower in New York zou blijven wonen, naar het rijk der fabelen.

Door ANP - 2-2-2017, 5:10 (Update 2-2-2017, 5:10)

Volgens Us Weekly zou Donald Trump zijn vrouw liever niet bij hem in de buurt hebben en willen dat Melania voor hun zoon zorgt. De 11-jarige Barron Trump zit in New York op school.

"Dat bericht is niet waar. De First Lady en Barron verhuizen aan het einde van het schooljaar naar Washington", aldus een functionaris.