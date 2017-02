Drake en Nicki Minaj weer dikke vrienden

ANP Drake en Nicki Minaj weer dikke vrienden

LOS ANGELES - Rappers Drake en Nicki Minaj zijn weer goeie vrienden. De 34-jarige zangeres plaatste op Instagram een foto van de twee.

Door ANP - 2-2-2017, 4:21 (Update 2-2-2017, 4:21)

De vriendschap tussen Drake en Minaj verzuurde nadat de ex-vriend van Minaj, rapper Meek Mill, Drake ervan beschuldigde geen van zijn nummers zelf te schrijven. "Stop met mij te vergelijken met Drake...hij schrijft zijn eigen raps niet eens!", twitterde Mill in juli 2015.

Drake reageerde op de beschuldiging in zijn single Charged Up: "Wow, ik ben vereerd dat je denkt dat dit geënsceneerd is, ik voel me gevleid, sterker nog ik ben sprakeloos". Door de fittie tussen de twee rappers kwam Minaj tussen twee vuren te zitten en het kostte haar de jarenlange vriendschap met Drake.

Maar in januari zijn Minaj en Mill uit elkaar gegaan na een relatie van twee jaar en de Anaconda-zangeres besloot haar oude maatje weer op te zoeken, zo weet Daily News. Volgens ingewijden is alles weer zoals vanouds tussen Drake en Minaj.