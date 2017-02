Gibson en Vaughn slaan handen weer ineen

LOS ANGELES - Na hun samenwerking in de Oscar-genomineerde film Hacksaw Ridge, gaan Mel Gibson en Vince Vaughn opnieuw met elkaar aan de slag. De twee werken aan een nieuwe politiethriller genaamd Dragged Across Concrete, meldt The Hollywood Reporter.

De film vertelt het verhaal van twee politiemannen, een ervaren agent (Gibson) en zijn jongere en wispelturige partner (Vaughn), die worden geschorst als beelden opduiken waarop de twee hun onconventionele werkwijze te zien is. Het leidt tot een schandaal en de twee moeten onderduiken.

De 61-jarige Mel Gibson regisseerde Hacksaw Ridge, waar Vince Vaughn een van de hoofdrollen in speelt. De film is genomineerd voor zes Oscars waaronder die voor beste film en beste regie. In januari sleepte Hacksaw Ridge al twee Golden Globes binnen.

Dragged Across Concrete zal worden geregisseerd door S. Craig Zahler, bekend van de horror- en westernfilm Bone Tomahawk. De politiethriller met Gibson en Vaughn moet in 2018 in de bioscopen te zien zijn.