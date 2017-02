James Cameron weerlegt Titanic-theorie

ANP James Cameron weerlegt Titanic-theorie

LONDEN - James Cameron heeft voor eens en altijd de theorie weerlegd dat Leonardo DiCaprio's personage in Titanic gered had kunnen worden. Volgens velen had Jack kunnen overleven als Rose, een rol van Kate Winslet, ruimte had gemaakt in de beroemde scène waar ze op een drijvende deur ligt, maar volgens de regisseur is dat onzin.

Door ANP - 1-2-2017, 23:46 (Update 1-2-2017, 23:46)

"Het is eigenlijk heel simpel. Het staat op bladzijde 147 van het script: Jack staat zijn plek op de deur af zodat zij kan overleven. Zo simpel is het", grapt James, regisseur van Titanic, tegenover The Daily Beast.

De hypothese dat Jack had kunnen overleven werd ondersteund door de makers van het wetenschappelijke programma Mythbusters, die er in 2012 een item aan wijdden. De twee hadden de ramp allebei kunnen overleven als Rose een reddingsvest onder de deur had gebonden.

Volgens James is dat echter niet zo makkelijk. "Stel je bent Jack, je ligt in ijskoud water en je hersenen raken onderkoeld. Tegen de tijd dat het hem gelukt was, was hij al lang dood. Zijn beste kans was om zijn bovenlichaam boven water te houden en te hopen dat hij nog uit het water zou worden gehaald voordat hij zou sterven", aldus James, die Mythbusters een leuke show vindt. "Maar op dit punt verkochten ze gewoon onzin."