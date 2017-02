Film over John Lennon en Yoko Ono in de maak

LOS ANGELES - Het liefdesverhaal van John Lennon en Yoko Ono wordt verfilmd. Producer Michael de Luca en schrijver Anthony McCarten werken samen met Ono aan de nog titelloze dramafilm, meldt Deadline.

Door ANP - 1-2-2017, 21:59 (Update 1-2-2017, 21:59)

Lennon en Ono werden in eind jaren zestig een koppel, toen zij een opkomend artiest was en hij als lid van The Beatles een van de grootste sterren op de wereld. Hun relatie wordt door velen onlosmakelijk verbonden met het einde van Britse popgroep. Tot Lennons dood waren ze vrijwel voortdurend samen en voerden ze dikwijls actie voor wereldvrede. Sinds de moord op Lennon in 1980 beheert de inmiddels 83-jarige Ono zijn nalatenschap.

"Het verhaal focust zich op relevante thema's als liefde, moed en activisme in de Verenigde Staten, met de bedoeling om de jeugd van tegenwoordig te inspireren en te laten opkomen voor hun eigen visie voor de wereld", zegt De Luca. Hij zegt vereerd te zijn dat hij aan een verhaal mag werken van 'twee fantastische wereldwijde iconen'.

De Luca werkte in zijn carrière aan tientallen films mee waaronder Captain Phillips, Moneyball en The Social Network, die allen genomineerd werden voor een Oscar. McCarten is het meest bekend van zijn script voor het veel bekroonde liefdesverhaal tussen Stephen en Jane Hawking in The Theory of Everything.