ANP 'Optreden Beyoncé op Coachella onzeker'

LOS ANGELES - De aankondiging van Beyoncé dat ze zwanger is van een tweeling heeft een groot deel van de wereld blij verrast, maar AEG Live is waarschijnlijk iets minder gelukkig. Het entertainmentbedrijf heeft de zangeres geboekt als een van de headliners op Coachella, een van de grootste Amerikaanse festivals.

Door ANP - 1-2-2017, 21:29 (Update 1-2-2017, 21:29)

Bronnen zeggen tegen TMZ dat binnen het bedrijf in ieder geval niet iedereen op de hoogte was van Beyoncés zwangerschap. Het is bovendien nog maar de vraag of het optreden überhaupt door kan gaan. Op basis van de foto die de zangeres op Instagram heeft gepost, schat TMZ dat Beyoncé zo'n vier a vijf maanden zwanger is. Coachella vindt halverwege april plaats, wat betekent dat ze dan hoogzwanger zou zijn.

"De show moet doorgaan. Ze leent die grote stoel van Dave Grohl maar", grapt een ingewijde. Grohl, frontman van de Foo Fighters, trad in 2015 een tijd lang op in een stoel toen hij zijn been brak. Dat werkte overigens ook prima voor Axl Rose, die vorig jaar hetzelfde deed op Coachella met een gebroken voet.

Agenda

De complete line-up voor Coachella werd begin januari bekendgemaakt. In Beyoncés agenda staan verder geen optredens gepland. In oktober eindigde ze haar Formation World Tour, die in juli de Amsterdam Arena aandeed.

Beyoncé kondigde de gezinsuitbreiding woensdag aan. "We zijn ontzettend dankbaar dat ons gezin groeit met twee, en willen jullie danken voor alle gelukswensen", schreef de zangeres ook mede namens aan man Jay Z. De twee hebben samen al een dochter, de vijfjarige Blue Ivy.