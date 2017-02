Beyoncé zwanger van tweeling

LOS ANGELES - Gezinsuitbreiding voor Beyoncé en Jay Z. Het sterrenkoppel is in verwachting van een tweeling. Dat heeft de zangeres woensdag bekendgemaakt via Instagram.

Door ANP - 1-2-2017, 19:57 (Update 1-2-2017, 19:57)

"We willen graag onze liefde en geluk met jullie delen", aldus Beyoncé bij een foto waarop ze poseert met een zwangere buik. "We zijn ontzettend dankbaar dat ons gezin groeit met twee, en willen jullie danken voor alle gelukswensen."

Beyoncé en Jay Z hebben al een dochter, de vijfjarige Blue Ivy. Sinds haar geboorte wordt vrijwel continu gespeculeerd over een tweede zwangerschap.