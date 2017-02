Huwelijk Tijl Beckand voorbij

ANP Huwelijk Tijl Beckand voorbij

AMSTERDAM - Het huwelijk van Tijl Beckand en zijn vrouw Nicolette is voorbij. Dat heeft de presentator tegenover RTL Boulevard bevestigd na een bericht hierover in Weekend. De twee zijn al sinds oktober uit elkaar en wonen inmiddels ook al apart.

Door ANP - 1-2-2017, 19:34 (Update 1-2-2017, 19:34)

Volgens Weekend is Tijl gevallen voor een productie-assistente met wie hij enkele jaren geleden werkte voor De Tiende van Tijl.

Samen met Nicolette kreeg Tijl in december 2010 een dochtertje.