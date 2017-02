Kim Kardashian legt getuigenis af

NEW YORK - Kim Kardashian legt woensdag in New York een getuigenis af over de gewelddadige overval begin oktober in Parijs. Dat doet ze voor een Franse rechter die speciaal voor de gelegenheid is overgevlogen, weet TMZ.

De entertainmentsite meldde vorige maand al dat Kim waarschijnlijk niet naar Frankrijk hoefde om te getuigen tegen de overvallers. De Franse wetgeving geeft slachtoffers van misdrijven in bepaalde gevallen de mogelijkheid om niet fysiek aanwezig te zijn bij de rechtszaak.

Volgens TMZ heeft Kim haar twee kinderen, North en Saint, meegenomen naar New York. Haar man Kanye West, die net hersteld is van een mentale inzinking, is thuisgebleven. Kim vreesde dat de trip te veel voor hem zou zijn en voelt zich bovendien sterk genoeg om het gesprek alleen te doen.

Kim werd in haar appartement in Parijs door gewapende mannen vastgebonden en er werd voor miljoenen dollars aan sieraden buitgemaakt, waaronder haar diamanten trouwring die ze van Kanye West kreeg. De ring alleen al is zo'n 4 miljoen dollar waard. Na maandenlang onderzoek werden in januari zeventien verdachten gearresteerd.