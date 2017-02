Drie concerten Ladies of Soul uitverkocht

ANP Drie concerten Ladies of Soul uitverkocht

AMSTERDAM - De Ladies of Soul staan volgend weekeinde drie keer voor een uitverkochte Ziggo Dome. Woensdag werd bekendgemaakt dat ook de allerlaatste kaarten voor de concerten van Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley, Glennis Grace, Berget Lewis en Candy Dulfer zijn verkocht.

Door ANP - 1-2-2017, 14:43 (Update 1-2-2017, 14:43)

“Ik krijg een enorme lach op mijn gezicht als ik hieraan denk”, reageert Tjeerd Oosterhuis, creative en musical director van de concerten. “Dat de concerten zo’n groot succes zijn, is fantastisch. Ik had tijdens de eerste shows in 2014 nooit durven dromen dat we in 2017 voor het vierde jaar op rij meerdere avonden uitverkocht zijn!”

Trijntje, Edsilia, Glennis, Berget en Candy hebben ook dit jaar weer gastartiesten weten te strikken voor hun grootse shows. Zo delen ze op 10, 11 en 12 februari het podium met Oleta Adams, Alain Clark, Frank McComb en de dansgroep Avant Garde.

De dames kunnen niet wachten tot ze het podium op mogen. “Onze grootste gemene deler is onze passie en liefde voor echte, goede soul. Dat willen we overbrengen naar het publiek en ze samen met ons laten genieten van die mooie muziek”, aldus Candy. “Ik geniet elke keer als ik al die andere vrouwen op het podium zie. Het is echt mijn crème de la crème artiesten die naast me staan”, zegt Edsilia. “Ik ben er zo blij mee om dit met deze dames te mogen doen!”