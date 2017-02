O’G3NE doopt eigen tulp

ROELOFARENDSVEEN - O’G3NE is voortaan bij bloemenwinkels te vinden. De zusjes Lisa, Amy en Shelley hebben sinds woensdag een eigen tulp, de Tulipa O’G3NE.

Door ANP - 1-2-2017, 14:03 (Update 1-2-2017, 14:03)

De zangeressen kregen in Roelofarendsveen uitleg over het kweken van tulpen en mochten hun eigen bloemen dopen, met champagne. Lisa, Amy en Shelley kozen voor een oranje bloem ‘vanwege onze vertegenwoordiging van Nederland op het Eurovisiesongfestival’, lieten de zussen weten via Twitter.

O’G3NE is in mei Neerlands hoop op het Eurovisiesongfestival in Kiev. Dinsdag kregen de dames te horen dat ze in de tweede halve finale, op donderdag 11 mei, aan de bak moeten om een plaat in de finale te veroveren. Zelf waren Lisa, Amy en Shelley niet echt enthousiast na de loting, maar volgens songfestivalkenner Cornald Maas is een plek in de tweede halve finale gunstig.

Met welk nummer de drie zussen naar Oekraïne gaan, is nog niet bekend. Begin maart wordt het liedje gepresenteerd. De finale van het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 mei.