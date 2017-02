Ed Sheeran nog niet klaar met tatoeages

ANP Ed Sheeran nog niet klaar met tatoeages

LONDEN - Ed Sheeran heeft zijn tijd vrijaf niet alleen gebruikt om aan een nieuw album te werken en te reizen. De singer-songwriter liet zich ook geregeld onder handen nemen door zijn vaste tattoo-artist Kevin Paul. Hij vertelde Daily Mail dat Ed inmiddels ruim zestig plaatjes op zijn lijf heeft.

Door ANP - 1-2-2017, 13:29 (Update 1-2-2017, 13:29)

Ed liet het afgelopen jaar meer dan veertig uur lang met een naald in zijn lijf prikken, zegt Paul. Het resultaat is te zien in de videoclip bij Shape Of You, waarin de Britse zanger een bokser speelt. “Soms kwam hij naar mijn studio, maar meestal zocht ik hem thuis op”, vertelde de tatoeëerder. “Ed heeft nu dertig tatoeages op zijn borstkas en nog talloze plaatjes op zijn armen.”

Hoewel zijn borstkas en armen zo goed als vol zijn, is Ed volgens zijn vaste tatoeëerder nog lang niet klaar. De 25-jarige zanger zou nog eens zo’n dertig plaatjes op zijn rug willen. Volgens Paul heeft elke tatoeage een speciale betekenis voor Ed. Sommigen zijn verbonden met zijn muziek, andere zijn gekoppeld aan zijn successen of staan voor familieleden en vrienden.