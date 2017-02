Nieuwe plaat Depeche Mode komt op 17 maart

NEW YORK - Het langverwachte nieuwe album van Depeche Mode verschijnt op 17 maart. Spirit is het veertiende studioalbum van de Britse band en is de opvolger van het in 2013 verschenen Delta Machine.

Door ANP - 1-2-2017, 10:46 (Update 1-2-2017, 10:46)

Dave Gahan en co geven vrijdag al een voorproefje, dan verschijnt de eerste single Where’s The Revolution. Aan Spirit is een wereldtournee gekoppeld, de Global Spirit Tour. Van mei tot juli trekt Depeche Mode langs 32 steden in 21 landen. Na de concertreeks in Europa trekt Depeche Mode door naar Noord- en Zuid-Amerika.

Nederland is al op 7 mei aan de beurt. Het uitverkochte concert in de Amsterdamse Ziggo Dome is het tweede van de tournee. Depeche Mode was in december 2013 voor het laatst in Nederland, ook toen stonden de heren in de Ziggo Dome.