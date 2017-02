Tim Douwsma broedt op huwelijksaanzoek

AMSTERDAM - Tim Douwsma weet het zeker: Jessie Vuijk wordt zijn bruid. De 29-jarige zanger, presentator en acteur peinst al over een aanzoek. Dat zegt hij volgens De Telegraaf in Privé.

Door ANP - 1-2-2017, 8:22 (Update 1-2-2017, 8:22)

Voordat Tim en Jessie in het huwelijksbootje stappen, is er iets anders dat rechtgezet moet worden. “We wonen nog niet eens samen”, zegt Tim. “Maar dat is wel onze volgende stap: samenwonen.”

Als hij eenmaal onder een dak woont met Jessie heeft Tim meer tijd om het perfecte huwelijksaanzoek voor te bereiden. “Daarna ga ik wel eens denken hoe ik Jessie ga verrassen met een aanzoek, want dat zij ooit mijn bruid gaat worden… weet ik wel zeker.”

Tim en Jessie vonden elkaar vorig jaar. In augustus werd bekend dat de zanger, presentator en acteur als een blok was gevallen voor de 21-jarige Jessie, toen nog Miss Nederland. “We zijn zo gelukkig. Jessie is mijn droomvrouw.”