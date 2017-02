Kerry Washington vraagt verjaardagsdonatie

LOS ANGELES - Voor haar veertigste verjaardag dinsdag vroeg Kerry Washington om een specifiek cadeau. De Scandal-actrice verzocht via Twitter fans geld over te maken naar burgerrechtenorganisatie ACLU.

Door ANP - 1-2-2017, 4:04 (Update 1-2-2017, 4:04)

Omdat ze veertig werd, stelde Kerry haar volgers voor 40 dollar over te maken naar de non-profit, die onder meer de mensen bijstaat die de dupe zijn van het Amerikaanse inreisverbod. De actrice heeft zich fel uitgesproken tegen die maatregel.

Kerry sprak ook tijdens de vrouwenmars in Los Angeles eerder deze maand. Daar vertelde ze dat ze er verdrietig van werd dat haar personage Olivia Pope de dag na de verkiezingen in november trending was op Twitter. Veel mensen riepen toen dat het land een 'fixer' als Olivia nodig had. "We zijn juist in deze situatie terechtgekomen omdat mensen dachten dat een televisiepersonage dit land kan helpen", aldus Kerry toen over president Donald Trump.

De actrice vierde haar verjaardag dinsdag op de set van Scandal. Ze deelde op Instagram een foto van zichzelf met de enorme taart die ze van haar collega's kreeg.