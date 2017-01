Kanye met collectie op New York Fashion Week

ANP Kanye met collectie op New York Fashion Week

NEW YORK - Kanye West toont op 15 februari zijn nieuwe kledingcollectie tijdens de New York Fashion Week. Dat meldt de Amerikaanse modesite Fashionista.

Door ANP - 1-2-2017, 3:02 (Update 1-2-2017, 3:02)

De nieuwe Yeezy-lijn is weer een samenwerking met Adidas. E! meldde eerder deze maand al dat Kanye zijn werkzaamheden weer had opgepakt met bezigheden voor zijn modelabel. De muzikant werd in november opgenomen in het ziekenhuis. Volgens geruchten gebeurde dat na een mentale inzinking, alhoewel zijn woordvoerder meldde dat de opname nodig was door langdurig slaapgebrek.

Het is het vijfde seizoen voor modelabel Yeezy. Eerdere keren toonde Kanye zijn collecties ook tijdens de New York Fashion Week, maar koos hij voor opvallende locaties als stadion Madison Square Garden en Roosevelt Island. Deze keer gaat hij voor een traditionelere setting en showt hij de mode op een van de vaste catwalks die worden opgezet voor de Fashion Week in New York.