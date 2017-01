Nicole Kidman wordt mogelijk moeder Aquaman

LOS ANGELES - Nicole Kidman krijgt mogelijk een rol in Aquaman. Ze is gevraagd om de moeder te spelen van het personage Aquaman van DC Comics, de heerser van Atlantis. Volgens The Hollywood Reporter bevinden de onderhandelingen hierover zich nog in een vroeg stadium.

De superheld Aquaman wordt gespeeld door Jason Momoa (37), bekend van de rol Khal Drogo in Game of Thrones. Filmstudio Warner Bros wil in april in Australië met de productie van de film beginnen en is druk aan het casten. Nicole Kidman is de eerste keus van regisseur James Wan, die de Australische actrice al weken op het oog heeft voor de rol van moeder Atlanna.

De Amerikaanse acteur Patrick Wilson is gecast als Orm, de slechte halfbroer van Aquaman. Amber Heard was vorig jaar al vastgelegd voor de rol van Mera.

Het is de bedoeling dat Aquaman in oktober 2018 in de bioscopen verschijnt.