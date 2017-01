Lady Gaga het dak op tijdens Super Bowl

HOUSTON - Ze gaat het echt doen: de stunt waar Lady Gaga het al een paar keer over heeft gehad wordt werkelijkheid. Tijdens de pauze van de Super Bowl gaat ze een optreden geven, hangend aan het dak van het NRG Stadium in Houston. Maar, geeft ze toe, de stunt was niet haar eigen idee.

31-1-2017

In een programma op de Amerikaanse radio zei Gaga dat ze de stunt eerst niet zag zitten. Bovendien was het eigenlijk het idee van haar jongere zus Natali. "Mijn zus had zoiets van: "Ik weet het! Laten we je in de lucht hangen!"", zei Gaga lachend. Later gaf de zangeres toe dat juist deze act er wel eens voor kan hebben gezorgd dat ze het optreden mag doen. Een optreden tijdens de halftime van de Super Bowl is in de VS een grote eer. Miljoenen mensen volgen de kampioenswedstrijd.

"Ze waren heel enthousiast over de show die we wilden geven. Ze steunden ons enorm. Ze zijn elke dag in de repetitieruimte geweest en moedigden me aan bij de repetities. Het was geweldig!". Details houdt de excentrieke Lady Gaga nog even voor zich. "Ik wil nog niets zeggen of verklappen over wat je precies gaat zien tijdens de show, omdat ik de verrassing niet wil verpesten, maar ik zal je wel zeggen dat het geweldig wordt en dat Tony (Bennett, red.) fantastisch is."