ANP Drieling voor Pharrell Williams

LOS ANGELES - Pharrell Williams en zijn vrouw Helen Lasichanh hebben begin januari een drieling gekregen. Dit meldt Vanity Fair.

Door ANP - 31-1-2017, 15:59 (Update 31-1-2017, 15:59)

De agent van de 43-jarige Williams die het nieuws heeft bevestigd, wil niets kwijt over het geslacht of de namen van de baby's. Pharrell en de 36-jarige Helen hadden al een zoontje, de achtjarige Rocket Ayer.

In september maakte het echtpaar bekend dat ze in verwachting was, maar het feit dat ze een drieling zou krijgen hield het model privé.

Williams en zijn vrouw trouwden in 2013. Daarvoor waren ze al jaren samen.