Kit Harington: te vroeg ontmaagd

LONDEN - Kit Harington werd al op jonge leeftijd ontmaagd. Iets te vroeg, vindt de Britse acteur achteraf. Al was zijn eerste seksuele avontuur wel beter dan dat van zijn alter-ego Jon Snow in Game of Thrones.

Door ANP - 31-1-2017, 13:59 (Update 31-1-2017, 13:59)

"De mijne was iets minder vreemd dan in een grot", vertelt Harington tegen Elle. "Het was op een feestje, typisch iets voor tieners. Ik was waarschijnlijk te jong." De acteur houdt in het midden hoe jong hij precies was, maar het was in ieder geval 'niet ver' van zijn 13e af.

"Het meisje en ik wilden het graag", benadrukt de nu 30-jarige Harington. Volgens hem gaan jongeren op twee verschillende manieren met hun maagdelijkheid om. "Of je wacht en doet het goed of je bent jong en wilt er vanaf zijn."