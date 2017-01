Beau zoekt grenzen op in nieuw reisprogramma

HILVERSUM - Beau van Erven Dorens zoekt het avontuur op in zijn nieuwe reisprogramma Beaufort. Daarvoor doorstond hij allerlei ontberingen die andere mensen het liefst zo veel mogelijk uit de weg gaan.

Door ANP - 31-1-2017, 8:26 (Update 31-1-2017, 8:26)

"Ik heb tijdens het opnemen van Beaufort meer afgezien dan goed is voor een mens", zegt Beau. Zo maakte de presentator een voetreis door de bloedhete woestijn van Jordanië, beklom hij in Argentinië de hoogste berg buiten de Himalaya en doorstond hij dagenlang zonder eten, drinken, vuur en licht in de jungle van Guyana.

"Het ene moment lag ik midden in de nacht met -30 graden, op zesduizend meter hoogte, op een berg te jammeren van de hoogteziekte. Het volgende moment zat ik op honderd meter diepte in een grot, ondersteboven vast in een zogenaamde vertical squeeze, een spleet. In het volgende avontuur kookten mijn hersenen welhaast in de verzengende hitte van de woestijn, en zo gaat het maar door. Ik ben een jaar lang over al mijn grenzen gegaan", aldus Beau.

Beaufort is vanaf donderdag 23 februari elke week op RTL 4 te zien.