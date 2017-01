Ronald Molendijk zoekt killermentaliteit

ANP Ronald Molendijk zoekt killermentaliteit

AMSTERDAM - Ronald Molendijk gaat er alles aan doen om dit seizoen écht een succesvolle winnaar van Idols af te leveren. "Ik zou mij schamen als dat niet zou lukken, dat is mijn eer te na", zegt het jurylid dinsdag in De Telegraaf.

Door ANP - 31-1-2017, 7:36 (Update 31-1-2017, 7:36)

Molendijk gaat dit seizoen ook meer en vaker zijn stempel op het programma drukken. "In 2016 ben ik zoekende geweest. Nu draag ik mijn kennis ook op een andere manier over: ik ben meer betrokken bij het programma en bij de keuze van het repertoire. Samen met mijn studioteam heb ik ook de muziek geproduceerd van de theaterrondes en de buitenlandrondes", vertelt hij. "En ik leg er meer de nadruk op dat het een wedstrijd is: er wint er maar een. Een idool zijn vraagt meer dan goed kunnen zingen of met je billen schudden, het vraagt een killermentaliteit."

Behalve dat Molendijk nu meer bij de productie betrokken is, wil hij ook op een andere manier commentaar geven. "Hoe steviger het jurylid iets vindt, des te harder stemt de kijker de andere kant op. Dat heb ik wel geleerd", zegt hij. "Daarom moet ik wat ik vind beter motiveren. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die kijkt oren en ogen heeft. Aan ons als jury de taak om goed uit te leggen waarom iemand wel of niet doorgaat."

Ondanks dat er al jaren geen succesvolle deelnemer uit een Nederlandse talentenjacht is gekomen, blijft Molendijk geloven dat het kan. "Ik heb het rotsvaste geloof dat de winnaar écht een carrière zou kunnen starten. Ik wil de kandidaten aandacht geven en met ze werken, al duurt het tot drie uur ’s nachts. Wij hebben het droombeeld, en misschien ook waanbeeld, dat wij mensen kunnen afleveren die zalen kunnen uitverkopen."