Miranda Lambert dronk meer na scheiding

ANP Miranda Lambert dronk meer na scheiding

CHICAGO - Countryzangeres Miranda Lambert heeft haar publiek tijdens een concert in Chicago openheid van zaken gegeven over haar scheiding van zanger Blake Shelton. Ze vertelde volgens New York Daily News onder meer dat alcohol haar troost bood na het beëindigen van het huwelijk dat vier jaar stand had gehouden.

Door ANP - 30-1-2017, 23:41 (Update 30-1-2017, 23:41)

''Na mijn scheiding ben ik wat extra gaan drinken'', zei Miranda vanaf het podium. Dat was ter introductie van haar nummer Ugly Lights, volgens haar een lied dat is geïnspireerd door de nachtelijke stapavonden in Nashville.

Het is niet voor het eerst dat de 33-jarige zangeres toegeeft dat alcohol haar heeft geholpen in moeilijke tijden. In november 2015 onthulde ze in Cosmopolitan dat de periode na haar scheiding gepaard ging met ''nachten huilen op de bank en het drinken van whiskey."

Miranda is tegenwoordig aan het daten met zanger en muzikant Anderson East. Blake Shelton vond nieuw liefdesgeluk bij zangeres Gwen Stefani.