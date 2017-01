Nog dit jaar tweede seizoen Making a Murderer

SAN FRANCISCO - Het tweede seizoen van de veelbesproken Netflix-serie Making a Murderer gaat nog dit jaar van start. Aan USA Today laat Netflix-topvrouw Cindy Holland weten dat ze nog geen exacte datum kan geven, maar wel dat er genoeg materiaal voorhanden is om van start te gaan met de serie over de bizarre rechtszaken rond Steven Avery en zijn neef Brendan Dassey.

Door ANP - 30-1-2017, 22:20 (Update 30-1-2017, 22:20)

Het eerste seizoen van Making a Murderer maakte veel tongen los. De serie gaat over de bizarre zaak rond de in 2005 in Wisconsin vermoorde fotografe Theresa Halbach. Hoofdverdachte Steven Avery zat eerder achttien jaar ten onrechte vast voor een verkrachting. Na zijn vrijlating begon hij een zaak tegen het politiekorps dat hem de schuld in zaak in de schoenen had geschoven. Op het moment dat Avery kans leek te maken op een flinke schadevergoeding verdween Halbach. Ze was voor het laatst gezien op de autosloperij van de Avery-familie en al snel werd Steven Avery aangewezen als verdachte. Avery werd uiteindelijk schuldig bevonden en moet levenslang de gevangenis in. Ook zijn zwakbegaafde neef Brendan Dassey, tijdens de moord nog minderjarig, kreeg een levenslange gevangenisstraf aan zijn broek.

De gebruikte bewijzen in de zaken tegen Avery en Dassey roepen veel vraagtekens op en in sommige gevallen heeft het er schijn van dat de twee er zijn ingeluisd. Meerdere advocaten zijn momenteel bezig om Avery en Dassey alsnog vrijgesproken te krijgen. In de zaak tegen Avery zouden er nieuwe aanwijzingen zijn dat de politie heeft gerommeld met het bewijs tegen hem. In de zaak tegen Dassey is er een grotere doorbraak bereikt. Afgelopen jaar oordeelde een federale rechter dat de verhoren van Dassey onrechtmatig waren vanwege zijn leeftijd en vanwege het weghouden van zijn advocaat. De uitwerking van die uitspraak loopt nog, maar het heeft er alle schijn van dat er zonder de verhoren niet genoeg bewijs is om Dassey opnieuw te laten voorkomen. Dat zou betekenen dat hij eerdaags de gevangenis mag verlaten.