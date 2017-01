Beste theaters in Doetinchem en Naaldwijk

ANP Beste theaters in Doetinchem en Naaldwijk

DEN HAAG - De beste theaters van 2016 staan in Gelderland en Zuid-Holland. Schouwburg Amphion in Doetinchem en WestlandTheater De Naald in Naaldwijk zijn maandag door de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2016.

Door ANP - 30-1-2017, 15:51 (Update 30-1-2017, 15:51)

Schouwburg Amphion is het beste grote theater (450+ stoelen), WestlandTheater De Naald won in de categorie kleine theaters (tot 450 stoelen). Beide zalen mogen zich een jaar lang Theater van het Jaar noemen.

Het is de tweede keer dat het Doetinchemse theater de titel in de wacht sleepte, Schouwburg Amphion won de felbegeerde Theaterstoel ook al in 2012. Volgens de jury won de schouwburg ‘met haar originaliteit en grote gastvrijheid voor publiek én bespelers’.

Samen optrekken

Voor het eerst in zeven jaar werd een aparte prijs voor kleinere theaters uitgereikt. “Theater De Naald in Naaldwijk verdient absoluut de eer van de eerste winnaar”, oordeelden de producenten, die de vakkundigheid van de programmering en techniek roemden. “Het is echt samen optrekken naar een volle zaal.”

De belangenorganisatie VVTP bestaat uit de zeventien grootste theater- en muziekproducenten die samen circa 60 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen. Vorig jaar mocht de Rijswijkse Schouwburg zich Theater van het Jaar noemen.