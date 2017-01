'Billie Lourd verwerkt familieverlies goed'

LOS ANGELES - Het gaat naar omstandigheden goed met actrice Billie Lourd. Met de dood van haar moeder Carrie Fisher en oma Debbie Reynolds kreeg ze afgelopen maand heel wat te verduren, maar volgens goede vriend en Scream Queens-collega Glen Powell houdt ze zich enorm sterk.

Door ANP - 29-1-2017, 17:10 (Update 29-1-2017, 17:10)

"Ik zag Billie vorige week. Als er iemand is die zoiets tragisch kan verwerken, is het Billie", zei Glen op het Pre-SAG Awards-feest van Entertainment Weekly. "Ze is iemand die grootgebracht is bij twee sterke vrouwen en ze is zelf ook een enorm sterke vrouw. Ik denk dat ze het heel goed weet te verwerken. Ze heeft een grote groep vrienden om zich heen die haar steunen en ik hoop dat ik daar ook een van ben."

Billie verloor in de laatste week van 2016 een dag na elkaar haar moeder, die bekend werd als Princess Leia in de Star Wars-films, en haar oma. Eerder sprak de 24-jarige op Instagram haar dank uit voor alle steunbetuigingen die ze ontving. "Jullie lieve woorden hebben me kracht gegeven in een tijd waarin ik dacht dat er geen kracht meer zou zijn."