ANP Eye eert John Hurt met speciale vertoningen

AMSTERDAM - Filminstituut Eye gaat de komende week met twee speciale vertoningen de vrijdag overleden Britse acteur John Hurt eren. Dat heeft de bioscoop zondag bekendgemaakt.

Door ANP - 29-1-2017, 11:44 (Update 29-1-2017, 11:44)

Maandagavond 6 februari wordt Alien vertoond, een van de grote hits waar Hurt in de jaren zeventig in te zien was. Daarna volgt op woensdag 8 februari een speciale voorvertoning van het voor drie Oscars genomineerde drama Jackie, over de week na de moord op John F. Kennedy. In de film speelt Hurt een priester die weduwe Jackie Kennedy bijstaat. “Hurt was een van de meest veelzijdige acteurs aller tijden”, stelt programmeur Ronald Simons van Eye. “Hij heeft in bijna ieder genre meesterlijke rollen neergezet én had de mooiste stem van iedereen.”

Van Alien uit 1979 vertoont Eye de zogenoemde 'director's cut' van regisseur Ridley Scott. Alien vertelt over de bemanning van een ruimteschip dat reageert op een noodsignaal vanaf een onbekende planeet. Hurt speelt een van de bemanningsleden. De Brit was verantwoordelijk voor één van de meest iconische scènes uit de klassieker, die tot nu toe drie vervolgen, twee spin-offs en twee prequels kreeg.

Jackie is een van de laatste films waarin Hurt speelde. Het drama, met in de hoofdrol Natalie Portman, is vanaf 16 februari in de Nederlandse bioscopen te zien. Beide vertoningen worden ingeleid door Simons. Eye organiseert de 'tributes' in samenwerking met distributeurs The Searchers en Warner Bros.

De kaartverkoop is zondag van start gegaan.