Iraanse filmmaker niet bij Oscars door Trump

ANP Iraanse filmmaker niet bij Oscars door Trump

LOS ANGELES - De voor een Oscar genomineerde Iraanse filmmaker Asghar Farhadi kan waarschijnlijk niet naar de uitreiking komen vanwege de nieuwe 'moslimban' van president Donald Trump. Dat zegt voorzitter Trita Parsi van de National Iranian American Council, een organisatie voor Iraanse Amerikanen, op Twitter.

Door ANP - 28-1-2017, 12:39 (Update 28-1-2017, 12:39)

Farhadi is met zijn film Forushande (The Salesman) genomineerd in de categorie beste niet-Engelstalige film. Het is zijn tweede Oscar-nominatie. In 2012 won hij in dezelfde categorie met Jodaeiye Nader az Simin (The Separation).

Trump bepaalde vrijdag dat bezoekers uit zeven islamitische landen de komende drie maanden niet meer welkom zijn in de Verenigde Staten. Het gaat om mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië. Trump wil op die manier radicale moslims buiten de VS houden.

Boycot

De hoofdrolspeelster in The Salesman, de Iraanse actrice Taraneh Alidoosti, kondigde donderdag al aan dat ze niet naar de Oscar-uitreiking komt uit protest tegen Trump. Dat besloot ze in een reactie op het - toen nog - voornemen van de president om immigranten uit moslimlanden te weren.

"Het weigeren van visa aan mensen uit Iran is racistisch", schreef Alidoosti op Twitter. "Als protest zal ik niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de Academy Awards 2017.''