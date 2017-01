The Voice weer in de lift

HILVERSUM - The Voice of Holland zit na een kijkcijferdipje vorige week weer in de lift. De derde liveshow werd door bijna 2,2 miljoen mensen bekeken, ruim 200.000 meer dan vorige week, toen de slechtste score van het huidige seizoen werd neergezet. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

28-1-2017

De talentenjacht op RTL 4 wist daarmee opnieuw de meeste televisiekijkers te boeien op de vrijdagavond. Flikken Maastricht was wederom het best bekeken alternatief. Naar de politieserie op NPO 1 keken bijna 2 miljoen mensen.

Op de late avond profiteerde RTL Late Night van The Voice. Op de talkshow van Humberto Tan stemden 1,2 miljoen mensen af, dubbel zoveel als donderdag, toen slechts 596.000 kijkers voor het programma wakker bleven. Sinds deze maand blijven de cijfers van RTL Late Night flink achter in vergelijking met voorgaande maanden. De talkshow van Eva Jinek op NPO 1 weet daarentegen wel veel kijkers te boeien.