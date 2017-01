Giel Beelen stemt op Sylvana Simons

HAARLEM - Giel Beelen kreeg veel kritiek over zich heen toen hij in een van zijn laatste ochtendshows bij apengeluiden de opmerking: 'Rustig Sylvana' maakte. Maar die grap, waarvoor de 3FM-dj al snel zijn excuses maakte, betekent niet dat hij iets tegen Sylvana Simons heeft. Integendeel, Giel kan zich goed vinden in de politieke ambities van de voormalige presentatrice. "Toen ik haar hoorde bij de oprichting van haar eigen partij, dacht ik: ja nu gaat het echt om verbinden, over het bestrijden van ongelijkheid. Nu ga ik zeker op jou stemmen", zegt Beelen in het AD Magazine.

Door ANP - 28-1-2017, 8:52 (Update 28-1-2017, 8:52)

De dj is heel gelukkig met zijn nieuwe radioprogramma. Beelen, die jarenlang een dagelijkse ochtendshow presenteerde, is vanaf begin januari alleen nog op de vrijdag-, zaterdag- en zondagavond te horen. Met On Stage trekt hij door het land langs concertzalen en festivals.

Dat hij met zijn nieuwe programma veel minder luisteraars bereikt, ziet Giel niet als een degradatie. "Ik zie het zelf als een voetballer die zich realiseert dat badminton hem toch meer ligt. Daar is hij helemaal verlost van zijn verleden en kan hij weer vrij en vrolijk bewegen. Als ik een ochtendshow bij een kleinere zender was gaan maken, was dat gek geweest. Nu ben ik op locatie 100 procent met live muziek bezig. Mij afscheid is echt alleen maar goed geweest."