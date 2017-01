Gouden Film voor Brimstone

AMSTERDAM - Martin Koolhoven heeft vrijdag eremetaal gekregen. Zijn film Brimstone trok al meer dan 100.000 bezoekers en behaalde daarmee een Gouden Film. Koolhoven nam de bijbehorende award samen met producent Els Vandevorst in ontvangst.

Door ANP - 27-1-2017, 23:11 (Update 27-1-2017, 23:11)

Brimstone profiteert van goede mond-tot-mondreclame. Het aantal zalen waar de film draait, stijgt met de week. Sinds donderdag is de grimmige western in 98 Nederlandse steden te zien. De eerste Engelstalige productie van Koolhoven gaat later dit jaar ook in de Amerikaanse bioscopen draaien.

Brimstone, over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning), ging op 9 januari in première. De film is dit jaar al de tweede die de gouden status bereikt. De romantische komedie Onze jongens was in de eerste week van januari al goed voro een Gouden Film.